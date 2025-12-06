Dungeons of Dusk aangekondigd voor de Switch & Switch 2

New Blood Interactive en 68k Studios hebben aangekondigd dat Turn-based Dungeon Crawler ‘Dungeons of Dusk’ op de planning staat voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. De game is een soort-van vervolg op cult classic FPS ‘Dusk’ welke in 2018 verscheen. Deze game speelt zich af tussen de episodes van die game. Wanneer de game moet uitkomen is helaas nog niet bekend, alleen dat dat volgend jaar zal zijn. Hieronder kun je in ieder geval alvast een trailer bekijken.

Dungeons of Dusk is een klassieke turn-based dungeon crawling RPG, waarin je stapje voor stapje een dodelijke kerker verkent. De game speelt zich af onder dezelfde wereld als die van FPS ‘Dusk’, en speelt zich af in de tussenpozen van die game. Het bestaat uit een complete 30-level campaign met uitgebreide character progression en verschillende NPC’s. De game bevat zowel bekende vijanden als nieuwe, welke allemaal hun best zullen doen om je zo gruwelijk mogelijk aan je eind te brengen. En als dat nog niet genoeg bevat de game ook een Endless Arena, een survival mode en een Boss Ruush.