Retrospace verschijnt later dit jaar voor de Nintendo Switch 2

Ontwikkelaar The Wild Gentlemen en uitgever Kwalee hebben aangekondigd dat hun aankomende disco-punk sci-fi horror game Retrospace ook gepland staat voor consoles. We wisten al langer dat de game naar de PC zou komen, maar nu de console versie is aangekondigd weten we ook dat het op de Nintendo Switch 2 zal verschijnen. Wanneer dat moet gebeuren is helaas nog niet bekend, alleen dat het ergens in 2026 zal zijn. Om dit nieuws bekend te maken is er wel alvast een trailer verschenen, deze kun je hieronder bekijken.

In RetroSpace speel je een simpele conciërge, die door een samenloop van omstandigheden nu de laatste hoop van de mensheid is! Een compleet ruimtestation is verzwolgen door een zwart gat met een bewustzijn, waardoor rare dier en plantaardige hybrid dingen nu door de gangen dwalen. Zelfs de tijd zelf is vreemd in het schip, en het is aan jou om hieruit te raken. Hoe je dat doet mag je zelf weten: ga je voor een tactisch aanval, beweeg je je geruisloos door het schip om je eigen hachje te redden of schiet je bombastisch iedereen aan flarden? Dat je doodgaat op deze vreemde reis door het schip is te verwachten, maar wees gerust, het schip kan je makkelijk klonen. Je kunt alleen niet verwachten dat al deze clones de juiste vaardigheden hebben… en misschien wil je ook je spullen even terugvinden die je bij je had.