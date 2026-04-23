Possessor(s) komt volgende week naar de Switch 2

UItgever Devolver Digital en ontwikkelaar Heart Machine hebben aangekondigd dat hun side-scrolling avontuur Possessor(s) naar de Switch 2 komt. Dat niet alleen, deze snelle actie game geïnspireerd door platform fighters verschijnt zelfs volgende week al. Vanaf 29 april zullen we namelijk al met deze titel aan de slag kunnen. Om dit nieuws te vieren is er tevens een nieuwe trailer verschenen. Geïnteresseerden kunnen deze hieronder bekijken.

In Possessor(s) volg je het verhaal van Luca, een middelbare scholier die vast zit in de ruïnes van Sanzu City. Een interdimensionale catastrofe heeft ervoor gezorgd dat deze enorme metropolis momenteel overrompelt wordt door horror wezens van andere werelden. Omdat haar lichaam gebroken is besluit Luca een deal aan te gaan met Rhem, een vrijgekomen demon die een lichaam nodig heeft om te bezitten. Samen proberen ze deze catastrofe te overleven, terwijl ze ook zullen moeten samenwerken en op elkaar leren vertrouwen. De gameplay is een combinatie van zowel metroidvania’s en platform fighters. Zo zul je enorme gebieden verkennen en langzaam nieuwe wapens en vaardigheden verzamelen waarmee je de wereld kan ontdekken, terwijl gevechten zich focussen op het hooghouden van je vijanden, lucht combo’s en andere dat soort mechanieken.