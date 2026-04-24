Final Fantasy XIV komt naar de Nintendo Switch 2

Begin dit jaar ging het gerucht rond dat Final Fantasy 14 op de Switch 2 zou verschijnen. Dit was niet de eerste keer, maar tijdens een chat sessie rond het nieuwe jaar had de online director duidelijk gezegd ‘ernaar uit te kijken.’ En nu weten we dus waarom, want Square Enix heeft officieel aangekondigd dat de populaire MMORPG naar de Nintendo Switch 2 komt. Dit gebeurde tijdens de Final Fantasy XIV fan Festival. Hier werd ook een nieuwe crossover met Evangelion aangekondigd, en het nieuwe hoofdstuk van de game, Evercold geheten. Deze staat gepland voor januari volgend jaar. De Nintendo Switch 2 versie van Final Fantasy XIV verschijnt in Augustus.

Wat is Final Fantasy XIV?

Final Fantasy XIV is een MMORPG welke werkt met een maandelijks abonnement. De Nintendo Switch 2 versie zal echter een aantal verschillen bevatten. Allereerst staat er een korte ‘early access’ periode gepland van ongeveer een maand. Tijdens deze maand zal iedereen het gratis kunnen spelen. Spelers die daarna verder willen spelen op de Switch 2 zullen daarvoor een abonnement moeten afnemen, welke apart staat van de andere versies. Dit na gesprekken met Nintendo. Een Nintendo Switch Online abonnement is verder niet nodig om de game te kunnen spelen. Mocht je daarnaast al betalen voor een abonnement op een ander platform dan krijg je 50% korting op het Switch 2 abonnement.

Voor nieuwkomers van Final Fantasy 14 online: De editie die naar de Switch komt bevat de basis game plus de twee grote uitbreidingen die inmiddels zijn verschenen. Final Fantasy 14: A Realm Reborn is de basis game, en Final Fantasy 14: Heavensward and Final Fantasy 14: Stormblood zijn de uitbreidingen. Deze uitbreidingen voegen o.a. meer dungeons, gebieden en verschillende nieuwe jobs toe, die je ervaring compleet op zijn kop gooien! Sluit je aan bij 30 miljoen spelers wereldwijd en beleef epische avonturen in het voortdurende veranderende Final Fantasy. Speel alleen of met vrienden: zo kun je alle main story dungeons ervaren door NPC’s met je mee te laten vechten.