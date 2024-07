Echoes of Wisdom-bonusartikel bij (pre-)orders

En de My Nintendo Store biedt ook nog eens een versie met een muurrol aan!

26 september komt het nieuwste deel van The Legend of Zelda uit: Echoes of Wisdom. En als je deze op tijd koopt, krijg je zelfs een bonusartikel! Deze schattige sleutelhanger met Zelda in de spotlight wordt bij sommige winkels zelfs een pre-order bonus genoemd. Als je interesse hebt, moet je dus niet te lang wachten. En had je de editie met een speciale Echoes of Wisdom-muurrol in de My Nintendo Store al gezien? Perfect voor als je opvallendere merchandise zoekt.

In Echoes of Wisdom wordt Hyrule bedreigd door vreemde scheuren die in het land verschijnen. Normaal zou Link hier natuurlijk mee aan de slag, maar nu hij ook in een scheur is verdwenen, komt deze verantwoordelijkheid op de schouders van Zelda. Zwaardvechten is niet haar specialiteit helaas, maar dat is gelukkig geen probleem. De mysterieuze Tri leert haar namelijk hoe je echo’s kan maken: kopieën van voorwerpen. En deze gave komt goed van pas!