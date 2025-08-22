Eerste beelden Final Fantasy VII Remake op de Switch 2

Gamescom 2025 is momenteel nog bezig, waar een heleboel nieuwe games ten toon worden gesteld die binnenkort naar de Switch komen. Eén daarvan is Final Fantasy VII Remake Intergrade, die ergens deze winter op de Switch zal verschijnen. Op Gamescom is er momenteel een demo van te spelen, die het begin van de game laat zien. Youtubekanaal deck Wizard heeft nu een video on,ine gezet waarin er een Switch 2 gefilmd wordt die de game speelt. En eerlijk, het lijkt er prima uit te zien. Iedereen die benieuwd is kan de video, die 10 minuten aan gameplay bevat, hieronder bekijken.

Final Fantasy VII Remake is het eerste deel in de remake trilogie van Final Fantasy VII. In de game speel je met Cloud Strive en zijn vrienden Barret, Tifa en Aerith. Samen zijn jullie verzetsstrijders die het opnemen tegen het kwaadaardige bedrijf Shinra en de mysterieuze Sephiroth. het eerste deel van de remake focust zich alleen op Midgar het eerste gebied uit de originele game. Heb jij deze felbegeerde actie RPG al gespeeld? Of ben je van plan om dat met deze versie voor het eerst te doen? Laat het weten in de reacties!