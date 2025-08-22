Probeer Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin met de nieuwe Games op Proef

Altijd al benieuwd geweest waar Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin over gaat? Of ben je misschien nieuwsgierig naar de game nadat in de afgelopen Nintendo Direct Monster Hunter Stories 3 aankondigd is? Dan heeft Nintendo goed nieuws voor je, want de game is momenteel gratis te spelen. Van vandaag (22 augustus) tot 28 augustus kan iedereem met een Nintendo Switch Online abonnement je game gratis downloaden via de eShop en proberen. Dit als onderdeel van Games op Proef. Besluit je hem daarna te halen dan zal je save data daarnaast moeiteloos overgezet kunnen worden.

Waar gaat Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin over?

In Monster Hunter Stories 2 keert de Felyne Navirou terug om een avontuur te beleven met een Razewing Rathalos. Jij speelt als een kleinkind van Red, een legendarische Rider. Het verhaal begint wanneer je Ena onmoet, een Wyverian die een ei heeft gekregen waarin de Razewing Rathalos zou kunnen zitten. Het is aan haar om dit ei te beschermen, en jij wordt al snel mee dit avontuur in getrokken. In tegenstelling tot Monster Hunter is Monster Hunter Stories een RPG met turn based combat. Deze game draait om het bevriende van de monsters in plaats van het afslachten, en de grafische stijl is dan ook een stuk vriendelijker. Hier kun je onze review van de game lezen.