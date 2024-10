Eerste trailer voor Subnautica 2 verschenen

Hoewel Subnautica 2 enkele jaren geleden al soort van werd aangekondigd, is het enige tijd stil gebleven rond de game. Daar kwam gisteren echter verandering in! Ineens vertoonden de socialmediapagina’s van Subnautica tekenen van leven. En ja hoor, daar was hij dan: de allereerste teasertrailer voor Subnautica 2, het langverwachte vervolg op de indiegame die de gamewereld jaren geleden wist te veroveren. Op dit moment is Subnautica 2 aangekondigd voor early access op Xbox en PC, die in 2025 zal verschijnen. PlayStation- en Switch-gamers zullen dus nog wat langer geduld moeten hebben.

Je bekijkt de trailer hier:

In de trailer maken we niet kennis met één nieuw personage, maar met twee. Vele fans hebben erom gevraagd en de developers, Unknown Worlds, hebben geluisterd: Subnautica 2 is ook co-op te spelen, met maximaal vier spelers. Voor de ‘lone wolfs’ onder de spelers is de game ook nog in je eentje te spelen. Ook in dit tweede deel bevinden we ons op een buitenaardse planeet, met gloednieuwe zeewezens en Leviathans. Het lijkt een andere planneet te zijn dan 4546B, waar de eerste game en Below Zero zich afspeelde. Aan het eind zien we zelfs een Chtulu-achtige Leviathan die groter is dan alles wat we in het eerste deel en de spin-off hebben gezien. En heel vriendelijk ziet hij er niet uit…

Een korte opfrisser: Subnautica is een survival-game die heel snel heel populair is geworden, en niet zonder reden. Spelers beginnen het verhaal nadat ze zijn gecrasht op planeet 4546B, moederziel alleen. Het overleven kan beginnen. Met slimme mechanics en gadgets verzamel je materialen in je omgeving en maak je eten, apparatuur, voertuigen en een basis voor jezelf. Terwijl je de planeet en het gecrashte schip verkent, vind je steeds meer puzzelstukjes over wat er op de planeet is gebeurd voor jij er belandde. Hoewel de game niet werd geadverteerd als horrortitel, werd de onheilspellende atmosfeer van diep open water ontzettend geloofwaardig neergezet. Sommige wezens en biomen joegen spelers massaal de stuipen op het lijf. Je begint veilig, maar komt er al snel achter hoe uitgestrekt, diep en gevaarlijk de oceaan eigenlijk is. Verkennen doe je op eigen risico…

Wat zijn jouw gedachten over de Subnautica 2-trailer? We horen graag van je in de comments!