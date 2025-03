The Wandering Village krijgt Switch-versie

The Wandering Village is aangekondigd voor de Nintendo Switch. Tijdens de Nintendo Switch Direct vandaag was een kort fragment te zien waarin duidelijk werd dat de game binnenkort op de Switch verwacht wordt. De game is sinds 2022 te spelen op Steam in Early Acces, waar de game erg positief ontvangen is. Of dat op de Switch ook zo zal wezen kunnen we deze zomer uitzoeken, aangezien Stary Fawn Studio heeft aangegeven dat de game op 17 juli op de Switch verschijnt. De trailer kun je hieronder bekijken.

The Wandering Village speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, waar mysterieuze planten overal ter wereld groeien. Dat zou op zich niet zo’n probleem zijn, ware het niet dat deze giftige pollen verspreiden. Een kleine groep overlevenden besluiten een schuilplaats te bouwen op de rug van een enorm ronddwalend wezen, welke zij ‘Onbu’ noemen. Jij speelt de leider van deze kleine groep mensen, waarbij je hun nederzetting uitbouwt en een symbiotische relatie onderhoud met het enorme wezen. Jouw keuzes spelen hierin een enorme rol, want hoe ga je deze relatie aan? Zoek je naar een balans, waarin zowel jouw volk als het wezen comfortabel kunnen leven? Of ben je alleen maar bezig met uitbreiden en het overleven van je eigen mensen, zonder aan de behoeften van het wezen te denken? Het wezen dwaalt daarnaast verder en verder, door onbekende biomen met uitdagingen waaraan je je telkens zult moeten aanpassen.