Er is een launch trailer voor Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Unleashed

Teenage Mutant Ninja Turtles is vandaag door Outright Games uitgebracht op de Nintendo Switch. Er is ook een launch trailer bij.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Unleashed speelt zich af na de gebeurtenissen van de animatiefilm. In de game moet je verschillende missies voltooien en gevaarlijke gevechten tegen mutants aangaan in New York. Je speelt als de vier Ninja Turtles: Leo, Donatello, Michelangelo en Raph. Zo kun je trainen in de dojo bij Master Splinter en April helpen met haar O’Neil News broadcast. Ook zijn er verschillende hangout plekken door New York waar je heen kunt, zoals de Haunted Arcade, een verlaten filmtheater en nog veel meer. In de game moet je een mysterie oplossen: het water van New York bevat namelijk een substantie die je hypnotiseert. Samen met de Teenage Mutant Ninja Turtles moet je het opnemen tegen oude en nieuwe mutants. Er zijn wel 10 nieuwe mutants die je tegen kunt komen. De game zelf is een beat ‘em up in de stijl van de Yakuza-games.

