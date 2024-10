Banjo-Tooie komt naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket

De afgelopen jaren worden er regelmatig games toegevoegd aan Nintendo Switch Online en aan het Uitbreidingspakket. Zo kwamen er begin deze maand twee F-Zero-games naar Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Volgende week zal er opnieuw een game op die dienst verschijnen. Op 25 oktober komt namelijk de N64-klassieker Banjo-Tooie uit. Deze is alleen speelbaar als je een abonnement hebt op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket.

Banjo-Tooie is het vervolg op Banjo-Kazooie, die eerder al op de dienst verscheen. In dit platformspel is Grunty terug uit de dood. Dat betekent dat Banjo en Kazooie haar moeten zien te stoppen. Daarvoor zal je in de game door verschillende werelden trekken om puzzels op te lossen en zal je minigames kunnen spelen. Ben jij klaar voor een nieuw avontuur met dit duo?

Kijk jij uit naar Banjo-Tooie? Laat het ons weten in de reacties!