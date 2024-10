Eerste Xenoblade Chronicles X vergelijkingen online

Het Xenoblade-nieuws is nog maar net uit, en toch hebben mensen al de tijd gevonden om er filmpjes over te maken! Xenoblade Chronicles X kwam eerder alleen uit voor de Wii U, maar zal 20 maart ook voor de Switch verschijnen. Met nieuwe stukjes verhaal én een fikse grafische update. Onderstaande video heeft de originele gameplaybeelden naast die van de nieuwste trailer gelegd. Niet alleen is het geheel grafisch opgepoetst, maar er zijn ook wat wijzigingen op designgebied. Daarnaast lijkt het geheel iets kleurrijker dan de oorspronkelijke game. Wat vind jij van de nieuwe beelden?

Hoewel Xenoblade Chronicles X deel uitmaakt van de gelijknamige Xenoblade Chronicles-serie, is het een losstaande game. Je kan dus zonder voorbereiding inspringen 20 maart. Deze futuristische open world RPG speelt zich af op de planeet Mira. Het leven zoals we dat op aarde kennen is niet meer: de mensheid heeft moeten vluchten voor aliens en velen hebben het niet gered. Nadat het schip waarop jij bent gevlucht op Mira crasht, raken alles en iedereen van elkaar gescheiden. Er zijn dus genoeg wezens op Mira die jouw hulp goed kunnen gebruiken!