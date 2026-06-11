The Drifter komt eind volgende maand naar de Switch en Switch 2

Powerhoof heeft aangekondigd dat zijn 2D point-and-click game The Drifter volgende maand eindelijk op de Switch verschijnt. De game stond namelijk al even op de planning, in 2019 berichte we al dat de game naar de Switch zou komen. Toentertijd gaf de ontwikkelaar al aan dat de game ‘nog erg ver weg’ was, en daar was geen woord van gelogen. In 2025 verscheen de game op Steam, waar het sindsdien vooral ‘overweldigend positieve’ reacties ontvangen heeft. Of dat ook zo zal zijn op de Switch en Switch 2 kunnen we volgende maand ervaren. De game verschijnt namelijk op Nintendo’s hybride console op 30 juli. Een trailer kun je hieronder bekijken.

The Drifter is een klassiek 2D point-and-click avontuur waarvan de remmen zijn doorgesneden… binnen no-time zit je als speler middenin een web vol schimmige complottheorieën van shaduw bedrijven, moorden en een duizendjarige obsessie van een krankzinnige gek. Jij speelt Mick Carter, welke al een tijdje ronddwaalt. Hij gaat van baantje naar baantje en blijft nergens lang hangen. Maar wanneer hij per ongeluk iemand gruwelijk vermoord ziet worden zijn de poppen aan het dansen.. vooral wanneer hij daarna achterna wordt gezeten door hi-tech soldaten waarna hij in een reservoir gegooid wordt en verdrinkt.

Maar net voordat hij het bewustzijn verliest wordt hij terug zijn lichaam in geslingerd. Seconden voor zijn dood. Hij ontsnapt, maar de problemen houden daar niet op. Ze zeggen nu dat hij de dader is van deze gruwelijke moord, wordt daarnaast achternagezet door zijn verleden en dan is er ook nog dat knagende gevoel dat iets hem gevolgd is uit het hiernamaals…