Eevee en de Eeveelutions stralen in een nieuwe Pokémon TCG-set Prismatic Evolutions

Pokémon-fans, maak je klaar voor een nieuwe uitbreiding in de populaire Pokémon Trading Card Game (TCG)! The Pokémon Company International heeft vandaag aangekondigd dat de Scarlet & Violet—Prismatic Evolutions-uitbreiding wereldwijd op 17 januari 2025 zal verschijnen. Deze release belooft een genot voor Eevee-fans wereldwijd, aangezien deze Pokémon in de hoofdrol zit. Eevee en alle Eeveelutions komen in deze set voorbij in de unieke vorm van Stellar Tera Pokémon ex. Of je nu verzamelaar bent of een competitieve speler, deze nieuwe set brengt iets voor iedereen.

Prismatic Evolutions biedt spelers de kans om hun collectie uit te breiden met prachtige Illustration Rare-kaarten die een divers scala aan artwork en bijzondere effecten tonen. Daarnaast kunnen spelers zich verheugen op premium parallelle kaarten met een geëtste Poké Ball of Master Ball op de achtergrond – perfect voor wie zijn deck naar een hoger niveau wil tillen.

Onder de opvallende kaarten in deze uitbreiding vinden we maar liefst 6 ACE SPEC Trainer-kaarten, 10 Pokémon ex, en 15 Tera Pokémon ex. Er zijn ook 12 Ultra Rare Supporter-kaarten, 32 bijzondere Illustration Rare Pokémon ex- en Supporter-kaarten, en zelfs 5 exclusieve geëtste Hyper Rare Gold Pokémon ex-kaarten!

De producten van de set

Elite Trainer Box – 9 booster packs en een unieke Illustration Rare-promokaart van Eevee, inclusief handige spelaccessoires.

– 9 booster packs en een unieke Illustration Rare-promokaart van Eevee, inclusief handige spelaccessoires. Binder Collection – een 9-vaks album voor 378 kaarten en 5 booster packs.

– een 9-vaks album voor 378 kaarten en 5 booster packs. Poster Collection – 3 booster packs, 3 promokaarten van Vaporeon, Jolteon en Flareon, en een dubbelzijdige poster van Eevee en zijn evoluties.

– 3 booster packs, 3 promokaarten van Vaporeon, Jolteon en Flareon, en een dubbelzijdige poster van Eevee en zijn evoluties. Tech Sticker Collection – stickers voor laptop of tablet, 3 booster packs en een holografische promokaart van Leafeon, Glaceon of Sylveon.

– stickers voor laptop of tablet, 3 booster packs en een holografische promokaart van Leafeon, Glaceon of Sylveon. Mini Tin – 2 booster packs, een artkaart passend bij het blik en een munt van Eevee. Er zijn acht varianten met ieder een Eeveelution. Sommigen hebben een bonus Eevee er op.

– 2 booster packs, een artkaart passend bij het blik en een munt van Eevee. Er zijn acht varianten met ieder een Eeveelution. Sommigen hebben een bonus Eevee er op. Surprise Box – 4 booster packs, een stijlvolle opbergdoos met 4 dividers en een willekeurige geëtste promokaart van Eevee of zijn evoluties.

– 4 booster packs, een stijlvolle opbergdoos met 4 dividers en een willekeurige geëtste promokaart van Eevee of zijn evoluties. Booster Bundle – 6 booster packs, ideaal voor verzamelaars.

– 6 booster packs, ideaal voor verzamelaars. Accessory Pouch Special Collection – 5 booster packs en een accessoirezak met het gezicht van Eevee.

En dit is nog maar het begin! Later in 2025 komen er nog meer verzamelitems uit, zoals de Super-Premium Collection en de Premium Figure Collection.

Vanaf 16 januari 2025 kun je de nieuwe Scarlet & Violet—Prismatic Evolutions-kaarten al digitaal spelen in de Pokémon TCG Live-app op je mobiele of desktopapparaat. Ontgrendel nieuwe kaarten via de Battle Pass en meet je krachten met andere spelers op de bijgewerkte ranglijst.