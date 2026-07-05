Er is op dit moment een nieuwe Shantae-game in ontwikkeling

Tijdens de bloei van het leven van de Nintendo Switch zijn er verschillende Shantae-spellen verschenen. Vorig jaar augustus konden we bijvoorbeeld nog aan de slag met Shantae Advance: Risky Revolution. Toch staat er volgend jaar weer een nieuw avontuur op fans te wachten, al is het nog even de vraag of die game ook naar de Switch zal komen of dat het wellicht een titel voor de Switch 2 wordt.

Eerder deze week, tijdens Anime Expo, heeft WayForward namelijk een teaser geplaatst op het platform X. Hierin is te lezen én te zien dat er op dit moment een nieuw Shantae-spel in ontwikkeling in. Op dit moment staat er op de planning dat die gloednieuwe game ergens in 2027 moet uitkomen.