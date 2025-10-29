Een zevende Shantae-game is in de maak

Tijdens het LRG3 2025 event vandaag onthulde Matt Bozon van ontwikkelaar WayForward dat er gewerkt wordt aan een nieuwe game in de Shantae-serie. Het gaat om het zevende deel over de gelijknamige buikdanseres. Maar wanneer de game gaat verschijnen en voor welke platforms is allemaal nog onbekend. Ook zijn er nog geen details over het verhaal of bijvoorbeeld de artstijl. Voorlopig hoeven we hier ook nog geen nieuws over te verwachten aldus Bozon:

‘We won’t have anything to share in a while, but we hope you’ll look forward to it’.

Het enige dat de afbeelding hierboven bevestigt is dat we weer mogen uitkijken naar een strijd tussen Shantae en haar aartsvijand Risky Boots. Recent nog, op 19 augustus zag Shantae Advance: Risky Revolution na meer dan 20 jaar ontwikkelwerk het daglicht op de Nintendo Switch. Dit zesde deel – of eigenlijk het verloren tweede deel – bleek een heerlijke game (check hier onze review). Hopelijk wordt die lijn doorgezet voor het zevende deel. Het zal de komende tijd dus nog even stil zijn, maar als er weer nieuws is over Shantae 7 dan houden we jullie op de hoogte!