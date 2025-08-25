[Review] Shantae Advance: Risky Revolution – Volop charme, humor en creativiteit

Op 19 augustus zag Shantae Advance: Risky Revolution eindelijk het daglicht op de Nintendo Switch. Dit ‘verloren’ vervolg op de originele Shantae-game is er een met een geschiedenis. De ontwikkeling begon al in 2002, nog voor de release van het allereerste Shantae-deel. De game was gepland als het tweede spel in de serie en destijds bedoeld voor de Game Boy Advance (GBA). Het eerste deel dat in 2002 voor de Game Boy Color verscheen verkocht niet goed. WayForward kon daardoor geen uitgever vinden, waardoor de ontwikkeling in 2004 werd stopgezet. Zo’n 20 jaar later, in 2023, werd het project nieuw leven ingeblazen en de ontwikkeling hervat. Zowel voor de GBA als voor moderne consoles. Nu in 2025 is de game eindelijk daar. Met een artstijl die zo uit het GBA-tijdperk komt, is het volgens WayForward een vervolg geworden zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Wij hebben deze ‘nieuwe’ Shantae-game mogen spelen. Of het net zo’n succes is als de andere delen, lees je in deze review van Shantae Advance: Risky Revolution!

De Shantae-serie

Laat ik beginnen met een introductie van de serie voor wie er niet bekend mee is. Shantae is een 2D-actie-platformgame met de gelijknamige buikdanseres in de hoofdrol. De jonge Shantae is een zogenaamde half-genie, dochter van een menselijke vader en een genie-moeder. Ze woont in een oude vuurtoren aan de rand van het vissersdorp Scuttle Town in Sequin Land. Het is haar taak om het dorp te beschermen tegen kwaadaardige wezens. Aartsvijand van Shantae is de vrouwelijke piraat Risky Boots, zelfbenoemde koningin van de zeven zeeën. In elke game gebeurt er weer iets waardoor Shantae het op moet nemen tegen Risky Boots. Inmiddels zijn er al vijf delen uitgebracht. Dat zijn in volgorde van verschijnen (inclusief linkjes naar onze reviews van de Switch-versies mocht je die ook nog willen lezen):

Shantae Advance: Risky Revolution is de zesde game die in de serie verschijnt. Maar zoals hierboven uitgelegd is het vanuit de verhaallijn gezien het tweede deel. Daarom wordt het ook wel beschouwd als het langverwachte of verloren vervolg op Shantae uit 2002.

Risky Boots heeft weer een snood plan bedacht

Ook in dit deel mag Shantae het weer opnemen tegen haar aartsvijand. De snode piraat Risky Boots heeft een nieuw plan bedacht. Met de zogenaamde ondergrondse ‘Tremor Engine’ laat ze heel Sequin Land draaien. Hierdoor kan ze alle steden naar de kust verplaatsen om ze zo makkelijk te plunderen. Uiteraard probeert Shantae daar een stokje voor te steken, samen met de hulp van haar vrienden Sky, Bolo, Rottytops en haar geadopteerde oom. Dat doen ze door het opsporen van drie experts in geologie, de relic hunters. Hun kennis van gesteente en de bodem is nodig om het effect van Risky’s machine te stoppen. Niet geheel toevallig luisteren de hulpjes van Risky Boots mee, wanneer haar oom dit idee voorlegt aan Shantae. Risky Boots zet daarom haar plan B in werking en zorgt ervoor dat de drie relic hunters gevangen worden genomen en worden bewaakt door drie bazen. Je raadt het al, om Risky Boots te dwarsbomen zul jij op zoek moeten gaan naar de drie experts en de drie eindbazen moeten verslaan.

Baan je al haarzwiepend en buikdansend een weg door de levels

Shantae Advance: Risky Revolution bevat alle bekende elementen van de serie. Het draait om het verkennen van verschillende levels, verslaan van vijanden en het onderweg verzamelen van voorwerpen en nieuwe krachten. Daardoor wordt Shantae steeds sterker en kan zij nieuwe gebieden (labyrinten en dungeons) betreden. Ook zal ze met nieuwe krachten weer terug moeten naar eerder bezochte gebieden om zo verder te komen. Shantae’s belangrijkste wapen is haar lange haar, dat ze als een zweep kan gebruiken om vijanden te verslaan of voorwerpen kapot te slaan. Dat levert je in-game currency op waarmee je vervolgens weer magische krachten kan kopen. Daarnaast krijgt Shantae in de loop van het spel steeds meer dansmogelijkheden waardoor ze in verschillende dieren kan transformeren. Met al deze mogelijkheden was het aan het begin even zoeken om de besturing onder de knie te krijgen. Maar als je dat eenmaal doorhebt kun je vol gas wisselen tussen alle acties, transformaties en magische items.

Via de voor- en achtergrond

Een belangrijk element in de gameplay van dit deel is dat we in de labyrinten geconfronteerd worden met een voor- en achtergrond. Je zult beide moeten verkennen, maar alleen op bepaalde poortplekken kan je ertussen wisselen. Gelukkig maakt het kleurgebruik goed duidelijk waar je je bevindt. Zo is de voorgrond fel gekleurd en heeft de achtergrond meer pasteltinten. Om het nog ingewikkelder te maken kan je op bepaalde plekken op een grote bus springen waardoor de omgeving zich verplaatst. De voor- en achtergrond komen dan anders op elkaar te liggen, waardoor je bijvoorbeeld wel ineens die hogere sprong kunt maken en de dungeon kan bereiken. Super creatief! Het maakt het verkennen een stuk uitdagender (en soms ook frustrerender moet ik bekennen). Maar met het nodige geduld en gewoon blijven proberen kom je een heel eind.

Al had het wel handig geweest als je zelf op elke willekeurige plek de game handmatig had kunnen opslaan. Dat is helaas niet het geval. Je moet het ‘opslaanmannetje’ tegenkomen om een gamesave te kunnen maken. Gelukkig vind je hem niet alleen in Scuttle Town maar ook op relevante plekken in het labyrint, een dungeon of net voor een baasgevecht. Toch ben ik de tel kwijtgeraakt van mijn aantal keren ‘game over’. Omdat je geen kaart kan oproepen, heb je geen idee waar je bent en waar je naartoe gaat als je rechts het beeld uitloopt. Dan kan je zomaar ineens tegen een vijand aanbotsen waardoor je spontaan je laatste hartjes verliest. Dat betekent ‘Game Over – Try Again!’ vanaf je laatste opslagpunt. De game heeft geen autosave-functie, dus sla op elke keer wanneer dat kan.

Keuze uit drie modi

Bij het opstarten van Shantae Advance krijg je de keuze uit drie modi: story mode (game in moderne versie), classic mode (game in originele 2004 GBA-formaat) of battle mode (extra gevechtsarena-levels voor 2-4 spelers). Het is goed om te weten dat dit tijdens het spelen niet aangepast kan worden. De game beschouwt de drie versies als losstaande spellen, dus je kan tussendoor niet wisselen van (grafische) stijl. Kies dus aan het begin of je voor de originele versie gaat, de versie met een opknapbeurt, of de extra battle-levels. Mocht je een andere modus willen proberen dan zul je een nieuwe game moeten starten. Voor een indruk van de graphics van de classic mode, zie het rechter screenshot hieronder.

Ik ben begonnen met de story mode en de default setting qua outfit. Wanneer je de game digitaal aanschaft kun je namelijk kiezen voor de standaardversie of de Deluxe Edition. Bij die laatste ontvang je naast de game ook drie exclusieve outfits die Shantae’s uiterlijk veranderen en haar vaardigheden verbeteren. Het gaat om het Sizzle Armor Costume (grotere vuurbalkracht), het Relic Hunter Costume (grotere piekbalkracht) en het High Voltage Costume (grotere stormbalkracht). Ook hier geldt: kies voordat je gaat spelen en start een nieuwe game om een andere outfit te proberen.

Pixelart en kleurrijke HD-beelden

Grafisch ziet de game er prachtig uit. De artstijl van dit ’tweede’ deel is uiteraard in pixelvorm. Pas vanaf het vierde deel ging Shantae over naar HD-omgevingen. Toch zijn er in dit deel in de moderne story mode wel HD-beelden te vinden, bijvoorbeeld in de geanimeerde cutscenes of bij de dialogen. Die zien er geweldig uit en dan is het echt genieten van de kleurrijke personages. Ik zou bijna wensen dat de hele game in HD was. Maar goed, het blijft een ‘oude’ game die bedoeld is voor de GBA. Dus als je met die verwachting start dan ga je ongetwijfeld genieten van de pixelart.

Ook met de audio zit het meer dan goed. De vrolijke deuntjes van de soundtrack en de passende SFX dragen bij aan het speelplezier. De game heeft geen voice-acting, maar dat heb ik ook niet gemist. Misschien kwam dat wel omdat ook dit deel weer uitblinkt in humorvolle dialogen. De Shantae-games staan bekend om hun humor en dat blijkt, tijdens het spelen heb ik geregeld moeten grinniken. Dat begon al bij de openingsscène waarin de personages grappen maken over hoe onwijs lang ze op Shantae hebben moeten wachten – een duidelijke verwijzing naar de 20-jarige totstandkoming van dit deel.

Een korte ervaring met veel backtracking

Shantae Advance: Risky Revolution is een vrij korte game. Dit avontuur is in zo’n acht tot tien uur uit te spelen. Fanatiekelingen die ook alle verzamelitems willen behalen zijn nog een paar uurtjes langer bezig. Speedrunners zullen het verhaal dan weer veel sneller uitspelen. Een groot deel van de tijd (in mijn geval dan) ging zitten in het verkennen en veelvuldige backtracking. Omdat je geen kaart kan oproepen, vraagt het nogal wat van je geheugen om belangrijke plekken te onthouden. Ook het puzzelen met de voor- en achtergrond-setting kostte mij nogal wat tijd. Voor de een zal dit een leuke uitdaging zijn en bij de ander roept het wellicht frustratie op. Ik persoonlijk vond het niet heel vervelend. Wetende dat de blauwdruk van deze game aan het begin van deze eeuw is gemaakt, maakt dat ik de charme ervan kan inzien. Dat geldt trouwens ook voor het ontbreken van keyfeatures die we van latere delen gewend zijn. Het laat immers zien hoe de serie door de jaren heen is gegroeid.

Voor Shantae-fans en retro-liefhebbers

Ja Shantae Advance is nog een van de eerdere games; het is vrij kort en de quality-of-life-updates uit de latere games ontbreken. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Shantae and the Seven Sirens, dan zie je wel hoe verouderd sommige aspecten zijn. Maar misschien moeten we die vergelijking ook niet maken en blij zijn dat deze Shantae-game er na al die jaren is. Anno 2025 is Shantae Advance: Risky Revolution gewoon een heerlijke game volop charme, humor en creativiteit. Voor nieuwkomers zijn de recentere games wellicht leuker om te spelen, maar voor Shantae-fans en retro-liefhebbers is dit deel gewoon een dikke aanrader!