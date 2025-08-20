Launch-trailer voor Shantae Advance: Risky Revolution

Shantae Advance: Risky Revolution, het verloren vervolg op de originele Shantae-game, zag gisteren na 20 jaar ontwikkelen dan eindelijk het daglicht op de Nintendo Switch. De ontwikkeling ervan begon al in 2002 en was gepland als het tweede spel in de serie. De game was destijds bedoeld voor de Game Boy Advance (GBA), maar de ontwikkeling ervan werd in 2004 geannuleerd omdat WayForward geen uitgever kon vinden. In 2023 werd het project nieuw leven ingeblazen en de ontwikkeling hervat, zowel voor de GBA als voor moderne consoles. En gisteren was het na meer dan 20 jaar dan eindelijk zover. Om de release te vieren is er door WayForward een launch-trailer gedeeld. Je vindt de video onderaan dit bericht.

Shantae Advance: Risky Revolution is een side-scrolling actie-platformgame die alle bekende elementen van de Shantae-games bevat. Met een artstijl die zo uit het GBA-tijdperk komt is Shantae Advance een vervolg zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Bereid je voor op het bevechten van bazen en het verkennen van transformaties en labyrinten. Baan je al buikdansend een weg door de game of verplaats je tussen twee lagen door middel van speciale deuren. Mocht je nog niet zeker weten of dit avontuur van Shantae iets voor je is, wacht dan onze review af. Die zal in de loop van volgende week online komen!