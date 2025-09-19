Er verschijnen naar verluidt 20 LEGO Pokémon sets in 2026

Er zijn details gelekt over de LEGO Pokémon sets die volgende jaar verschijnen. De sets komen namelijk in drie waves waarvan de eerste al in februari begint. De andere twee volgen in de zomer van 2026. De eerste wave focust zich op individuele bouwbare Pokémon en is gericht op volwassenen. In de golf van de zomer verschijnt een smart brick zet, vergelijkbaar met LEGO Mario, waarin de Pokémon tegen elkaar kunnen battlen. De duurste set gaat naar verluidt over de toonbank voor 650 dollar en bevat bouwbare-versies van de Kanto starters. Of deze prijs en de inhoud van de pakketten ook klopt en hoe dit zich vertaald naar euro’s is nog niet bekend. Zit jij te wachten op LEGO sets van Pokémon? En zou je er 600+ euro voor over hebben? laat het weten in de reacties!