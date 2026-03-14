Nieuwe update lost problemen met Pokémon Pokopia op

De nieuwe sensatie Pokémon Pokopia is ontzettend goed ontvangen door spelers (en ook door ons!). Dat wil echter niet zeggen dat er helemaal geen problemen zijn opgetreden met de game. Hoewel de day one patch al een aantal verbeteringen introduceerde, loste deze zeker niet alle bugs op. Gelukkig komt er een nieuwe update aan die een aantal bugs zal aanpakken. De onderstaande samenvatting is gebaseerd op deze informatie van Nintendo.

Bekende problemen:

Bij het verzoek ‘Let’s build a home!’ in ‘Withered Wasteland’ klimt Squirtle een boom in en de speler kan dan niet meer met hem praten, waardoor de quest niet voortgezet kan worden

Bij het verzoek ‘Find a Pokémon Center!’ in ‘Bleak Reach’ kun je moeilijk verder met de quest als je de beschadigde blokken op de brug vernielt voordat Tangrowth deze oversteekt.

Wederom bij ‘Find a Pokémon Center!’ in ‘Bleak Beach’ kun je als je bepaalde stappen volgt de brug niet repareren, waardoor je de quest niet kunt voortzetten.

Als je in ‘Rocky Ridges’ bepaalde stappen volgt, vindt de gebeurtenis waarbij je Rotom ontmoet niet meer plaats.

Als het verzoek ‘Let’s clean up the roads!’ in ‘Rocky Ridges’ plaatsvindt onder specifieke omstandigheden, is het moeilijk om verder te gaan met de quest.

Het type Spinarak in de Pokédex is onjuist.

Geplande verbeteringen:

Bij ‘Rock Smash your way to treasure!’ in ‘Withered Wasteland’ kun je moeilijk verder als je nog een blok op de plek van het beschadigde blok plaatst in de buurt van de ‘Crab Growl’.

Bij ‘To Snorlax’ in ‘Bleak Reach’ is het moeilijk om te begrijpen hoe je verder moet gaan als je nog een blok op de plek van het beschadigde blok in de buurt van Snorlax plaatst.

Hoewel nog niet bekend is wanneer deze problemen in Pokémon Pokopia worden opgelost, moet de update hiervoor binnenkort uitkomen. Ondertussen wordt er gekeken naar naar andere bugs en problemen.