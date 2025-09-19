Dragon Quest producent Yuji Horii vertelt waarom we nu een remake krijgen van Dragon Quest 7

Tijdens de Nintendo Direct van vorige week werd een nieuwe Dragon Quest remake onthuld. Dat is natuurlijk erg leuk voor de fans van deze langlopende RPG-franchise. Maar wat sommige fans echter opviel is dat Square Enix ervoor koos om Dragon Quest 7 te remaken, in plaats van eerdere delen als 4, 5 of 6. Dragon Quest producent Yuji Horii heeft nu tijdens een livestream gereageerd op dit nieuws en vertelde dat dit “puur toeval” was. Hij heeft hier later nog aan toegevoegd dat dit “niet betekent dat er geen remakes komen van deel 4, 5 en 6”. Deel 7 verschijnt dus toevallig eerst, maar wanneer de eerder genoemde remakes komen en of deze momenteel in de maak zijn is nog onbekend. Verder vertelde Horii tijdens het interview nog dat de ontwikkeling van Dragon Quest 7 Reimagined soepel verloopt.

Voordat Dragon Quest 7 Reimagined verschijnt op 5 februari 2026 kunnen fans van de reeks eerst nog genieten van remakes van Dragon Quest 1 en 2. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake verschijnen namelijk op 30 oktober 2025 voor de Switch 1- en 2. Ben jij een groot Dragon Quest fan en kun jij niet wachten op meer remakes in deze populaire franchise?