Team Cherry reageert op discussie rondom Silksong’s moeilijkheidsgraad

Na ruim 7 jaar kunnen we eindelijk genieten van het langverwachte vervolg op Hollow Knight. En nu de game er eindelijk is praten de meeste mensen over de hoge moeilijkheidsgraad van de game.

Dankzij de velen pittige boss fights en een gering aantal checkpoints vonden sommige gamers de game te moeilijk op launch. Zelfs na een “swift update” waarin de ontwikkelaar de aanvallen van enkele vroege eindbazen wat heeft generfd klagen nog steeds veel mensen over de uitdaging. Team Cherry bracht het onderwerp ter spraken tijdens een gamebeurs in Australië. Ze hadden hierover het volgende te zeggen:

“Silksong has moments of steep difficulty but part of allowing a higher level of freedom within the world means that you have choices all the time about where you’re going and what you’re doing. The important thing for us is that we allow you to go way off the path. One player may choose to follow it directly to its conclusion, and then another may choose to constantly divert from it and find all the other things that are waiting and all the other ways and routes”

De moraal van het verhaal is dus dat zij de moeilijksgraad prima vinden, omdat je als ten allen tijden een optie B hebt om verder te komen. Soms kun je wat gaan sidequesten om betere items te verzamelen waarmee de ene boss fight alweer wat makkelijker wordt. Soms vind je zelfs een weg om een bepaald gevecht in zijn geheel te vermijden of bondgenoten om je te helpen met een baas. Of je het met de ontwikkelaar eens bent of niet. Het is een geruststellende gedachte dat je als speler nooit helemaal verplicht bent om een bepaalde boss fight te doen om verder te kunnen komen.