Derde golf Pokémon Pokopia profieliconen nu beschikbaar

Nintendo heeft weer een nieuwe golf Switch profieliconen beschikbaar gesteld voor Switch Online leden. In de afbeelding hierboven zie je de iconen waar het om gaat. Zo zien we iconen van onder andere Pikachu, Snorlax, Ditto en Squirtle. Deze iconen zijn met platina punten te claimen tot 25 maart, waarna deze weer worden vervangen door een nieuwe groep Pokémon Pokopia profieliconen. Ben jij nog steeds druk bezig met Pokémon Pokopia? Laat het weten in de reacties!