Pokémon Center Mega Tokyo en Pikachu Sweets dicht na moord op medewerker

Gisteren verscheen er het nieuws dat een 20 jarige medewerker van de Pokémon Center Ikebukuro was neergestoken. Het 21-jarige slachtoffer werd rond 19:15 lokale tijd neergestoken door een 26-jarige man die daarna zichzelf ook van het leven beroofde. Op dat moment warren er volgens getuigen zo’n 100 mensen aanwezig in de winkel. De dader blijkt nu haar ex te zijn die eerder al is aangehouden vanwege stalking van het slachtoffer. Volgens Japanse media was de baan bij het Pokémon Center de droombaan van het slachtoffer, iets waar de ex het niet mee eens was.

Het onderzoek is verder nog in volle gang en ondertussen is er ook een statement van Pokémon. Hierin wordt aangekondigd dat ze de fysieke en mentale welzijn van de medewerkers voorop stellen en de winkel en de aangelegen Pokémon Sweets voor een onbepaalde tijd dicht zullen zijn.

Pokémon Centers zijn winkels in Japan met een flinke hoeveelheid aan exclusieve merchandise en zijn te vinden over het hele land. Iedere winkel heeft een eigen mascotte en logo. Daarnaast hebben sommigen ook unieke merchandise exclusief voor een specifieke winkel. Zo is de mascotte van Mega Tokyo een Miraidon.