Er zijn 2810 Nintendo Switch 2 consoles gestolen uit een vrachtwagen in de Verenigde Staten

Velen van ons genieten inmiddels van Nintendo’s tweede hybride console. Hoewel de Switch 2 momenteel nog te koop is via de My Nintendo Store, is de spelcomputer in ons land vrijwel overal uitverkocht. Dat het gloednieuwe apparaat erg populair is, is dus wel een feit. In het buitenland is dat evenals het geval, maar misschien moeten fans daar nóg iets langer wachten op hun Switch 2.

De nieuwsprogramma 9News laat namelijk weten dat er maar liefst 2810 Nintendo Switch 2 consoles zijn gestolen uit een vrachtwagen. Terwijl de chauffeur in Colorado even controleerde of alles nog in orde was, kwam hij erachter dat er was ingebroken in zijn voertuig. De bestuurder heeft overigens gezegd dat die niet exact wist wat hij aan het vervoeren was. Alleen maar dat het om speelgoed en games zou gaan.

Zoals je waarschijnlijk al globaal had uitgerekend in je hoofd, gaat het om een enorm bedrag van gestolen goederen. Tevens zouden het allemaal Mario Kart World-bundels zijn geweest, waardoor het bedrag boven de 1.4 miljoen dollar uitkomt. De GameStop-winkel in Grapevine, Texas, zal dus nog even moeten wachten op hun levering en fans daarbij op hun nieuwe Nintendo Switch 2.

