Touhou Koumakyou: New Classic – the Embodiment of Scarlet Devil komt naar de Switch (2)

Met alle onthullingen van de Direct gisteren zou je bijna vergeten dat er ook nog ‘gewoon’ nieuws is. Bijvoorbeeld de aankondiging van Touhou Koumakyou: New Classic – the Embodiment of Scarlet Devil voor de Switch en Switch 2. Deze vertical scrolling shoot-‘em-up heeft ook al een releasedatum en wel 10 september. Dat hebben uitgever Alliance Arts en ontwikkelaar Shanghai Alice Reprise – een team binnen Team Shanghai Alice bekendgemaakt.

Dit is overigens geen nieuwe titel maar een remaster van een golden oldie voor moderne consoles. Zo geven de makers in het persbericht aan: ‘Er is een generatie of twee die geen kans heeft gehad om de Touhou-klassiekers te ervaren. Het is 24 jaar geleden sinds de release van Touhou Koumakyou, en de komende release van Touhou Koumakyou: New Classic – the Embodiment of Scarlet Devil zal een geliefd verhaal opnieuw vertellen aan een nieuw publiek over de hele wereld‘. Wat mag je verwachten? Het team onder leiding van ZUN – de oorspronkelijke bedenker van Touhou – plant verbeterde graphics met hogere resolutie, opnieuw gearrangeerde muziektracks en nog veel meer. En qua gameplay? Nou, een verticaal scrollende shoot-em-up waarbij je dammen ontwijkt om het mysterie van de Scarlet Mist te ontdekken. Het is aan tempelmeisje Reimu en tovenares Marisa om het incident oplossen. Het leuke is dat je er ook voor kunt kiezen om de klassieke versie te spelen, die de originele gameplay uit 2002 zo goed mogelijk nabootst.

Komt deze op jouw wensenlijstje? Bekijk de aankondigingstrailer hieronder en/of check hier de officiële website van de titel!