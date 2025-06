Releasedatum voor Simon the Sorcerer: Origins

We hebben er lang op moeten wachten, maar drie jaar na de aankondiging van Simon the Sorcerer: Origins is er toch echt een releasedatum! Uitgever ININ Games en ontwikkelaar Smallthing Studios onthullen dat de point-and-click avonturengame over tiener Simon op 28 oktober 2025 verschijnt. Naast de digitale release gaat er ook een fysieke versie te koop zijn. De fysieke release is al te pre-orderen op de site van ININ Games.

Simon the Sorcerer is een oude franchise. De eerste game stamt uit 1993 en daarna verschenen verschillende sequels. Simon the Sorcerer: Origins wordt een prequel en gaat over hoe het allemaal begon. Hoe kwam Simon in die vreemde magische wereld terecht? Fans van het eerste uur zullen blij zijn om te horen dat de originele Engelse en Duitse stemacteurs aan dit nieuwe deel meewerken. Deze prequel kenmerkt zich door handgetekende graphics, slimme puzzels, humoristische en emotionele verhalen – en natuurlijk veel van Simons kenmerkende sarcasme. Hoofd van ININ games Helmut Schmitz laat in een persbericht weten dat de game niet alleen een eerbetoon is aan de erfenis van de originele games, maar ook een hele nieuwe generatie spelers uitnodigt in deze magische wereld.

Staat Simon the Sorcerer: Origins op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties en bekijk vooral ook de nieuwe trailer hieronder!