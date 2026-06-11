Trails from Zero en Trails to Azure komen op 10 september naar de Switch 2

The Legend of Heroes-reeks kent al talloze games. Een deel daarvan is beschikbaar op de Nintendo Switch, zoals Trails through Daybreak. De laatste tijd brengt uitgever NIS America Switch 2-versies van verscheidene delen uit. The Legend of Heroes: Trails from Zero en The Legend of Heroes: Trails to Azure zijn als eerstvolgende aan de beurt. NIS America heeft onthuld dat de Switch 2-versies van Trails from Zero en Trails to Azure op 10 september 2026 verschijnen. Ze zullen digitaal afzonderlijk en fysiek (gamekeycard) als bundel te koop zijn.

Ten opzichte van de Switch-versie heeft deze Switch 2-versie meerdere verbeteringen meegekregen. Zo zullen de framerate en resolutie verbeterd zijn. Ook wordt muisbesturing toegevoegd. Op deze manier kan je deze twee RPG-klassiekers op de best mogelijke manier beleven.

Trails from Zero en Trails to Azure vormen samen de Crossbell arc binnen The Legend of Heroes-serie. Trails from Zero is daarin het eerste deel en Trails to Azure het tweede en daarmee afsluitende deel. Een trailer van deze games kan je hieronder bekijken. Kijk jij uit naar deze Switch 2-versies van Trails from Zero en Trails to Azure? Laat het ons weten in de reacties!