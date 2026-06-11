Namco Legendary Mountains komt op 25 juni 2026 uit

Amper een maand geleden kondigde ontwikkelaar BeXide de game Namco Legendary Mountains aan. Toen werd er nog gesproken van een release ergens deze zomer, maar dat is nu vastgelegd op 25 juni. De release laat dus niet heel lang meer op zich wachten. De game zal zowel op de Nintendo Switch als Nintendo Switch 2 verschijnen.

Namco Legendary Mountains lijkt op bekende spellen, zoals 2048 en Suika Game. Het verschil daarmee is dat deze game zich afspeelt in een 3D-ruimte en elementen gebruikt die in het teken staan van Namco’s rijke geschiedenis aan games. De game heeft simpele besturing: gooi een Voxel in het veld en als twee dezelfde Voxels elkaar raken transformeren ze in een grotere. Maar je moet wel opletten dat ze niet van het veld afvallen, want dan is het game-over.

Hoe lijkt jou deze game? Laat het ons weten in de reacties!