Escape from Ever After aangekondigd voor Nintendo Switch

Fan van Paper Mario? Dan wil je Escape from Ever After ook zeker in de gaten houden. HypeTrain Studio en Sleepy Castle Studio hebben dit weekend aangekondigd dat het nieuwe RPG-avontuur naar Nintendo Switch zal komen. Om precies te zijn op 23 januari 2026. De game zal digitaal verkrijgbaar zijn.

Escape from Ever After is een RPG die duidelijk is geïnspireerd op Paper Mario, met een vergelijkbare onmiskenbare artstyle. Als nieuwe medewerker bij Ever After Inc. bezoek je diverse sprookjeswerelden door letterlijk in boeken te duiken. Elk boek heeft zijn eigen verhaal, inclusief sidequests en geheimen om te ontdekken. Je vindt verhaal IN verhaal – een soort verhaal-ception – en de regels veranderen voortdurend. Klets lekker bij met je collega’s, help ze met hun problemen en versier je kantoortje. Oh, en neem het ook op tegen hordes vijanden in turn-based combat. Dit doe je niet allemaal alleen, want je kunt je eigen party samenstellen. Elk personages heeft een unieke skillset. Hoe meer je speelt, hoe hoger je de carrièreladder binnen het bedrijf beklimt. Jouw doel is alleen niet om werknemer van de maand te worden, maar om het gierige bedrijf van binnenuit onderuit te halen. Het is sprookjes vs. kapitalisme.

De aankondigingstrailer laat een kleurrijke introductie van Escape from Ever After zien.