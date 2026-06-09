Furry farming sim Everbloom komt in het voorjaar naar de Switch 2

Everbloom is een gloednieuwe faming sim waarin je als een van de verschillende pluizige dieren geniet van het plattelandsleven. De fantasierijke wereld waarin je met één of meerdere spelers kunt spelen zit vol met verrassingen om te ontdekken. Denk aan het verbouwen van popcorn of het melken van chocolademelk uit koeien.

Met verschillende elementen zoals crafting, fishing, cooking en romantiek is er altijd wel wat te beleven in je community van dieren. De verschillende dieren zullen allemaal uniek zijn en je kunt er vriendschappen mee sluiten, je kunt elkaar helpen of op date gaan. De game moet in het voorjaar van 2027 naar de Switch 2 en pc komen. De eerste trailer vind je hieronder.