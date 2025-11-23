Waarom ziet de box art voor Resident Evil Requiem er anders uit voor Switch 2?

Naarmate de release van Resident Evil Requiem steeds dichterbij komt, komen we steeds meer over de game te weten. Enige tijd geleden verschenen bijvoorbeeld foto’s van de box art van de edities voor verschillende consoles. Wellicht heb jij als diehard Resi-fan allang gezien dat daar iets opvalt: de Switch 2-versie heeft andere cover art dan die van andere consoles. En nog bijzonderder: dat lijkt alleen voor de standard editions te gelden – de Deluxe Edition ziet er voor elke console hetzelfde uit. What gives, Capcom?

Zowel Nintendo Everything als Nintendo Life is dit ook opgevallen, en deze laatste is op speurtocht gegaan. En mogelijk weten we nu waar dit verschil vandaan komt. Verschillende online listings laten zien dat Capcom speciale “Lenticular Edtions” gaat uitbrengen voor elk platform. Daar zit een speciale verzamelkaart – zo eentje die verandert afhankelijk van de hoek van waaruit je ernaar kijkt. En die versie heeft wel dezelfde box art als de rest. Het lijkt er momenteel alleen wel op dat maar weinig Nederlandse webshops de Lenticular Edition voor Switch 2 in hun assortiment opnemen.

Desondanks zijn er voor Resident Evil-fans genoeg versies om uit te kiezen. Naast de standard edition en deze speciale Lenticular Edition komt er ook een uitgebreide Deluxe Edition aan, die vanzelfsprekend een hoop extraatjes bevat. Daar blijft het niet bij, want Capcom heeft ook al diverse merch aangekondigd, zoals een speciale Switch Pro-controller en een amiibo van hoofdpersonage Grace. Met uitzondering van de amiibo verschijnt dit allemaal op dezelfde releasedag: 27 februari. Daarmee valt de release voor Switch 2 samen met die voor andere platformen. En wil je meteen de ultieme Resi-fix krijgen? Er komt ook een Generation Pack die naast Requiem ook Resident Evil 7: Biohazard en Resident Evil: Village bevat.

Dat wordt griezelen!