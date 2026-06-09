Mario… Uhm Hello Kitty Party Land komt exclusief naar de Switch (2)

De bekende en geliefde personages van Sanrio verzamelen zich in een nieuwe partygame. De game die toegankelijke, maar competitieve gameplay biedt voor spelers verschijnt op 29 oktober voor Switch en Switch 2. Je kunt het spel alleen of met anderen spelen. Hiervoor zijn lokale en online multiplayer mogelijk.

De gameplay lijkt erg op wat je gewend bent van Mario Party. Je hebt verschillende borden en je strijd in minigames tegen CPU’s of andere spelers. Er zitten maar liefst 140 Sanrio-personages in het spel en meer dan 40 minigames die ook gebasseerd zijn op de geliefde personages. Hoe exact het competitieve werkt, zoals of er meer is dan individuele minigames winnen is nog niet bekend gemaakt.