Donkey Kong Bananza toegevoegd aan Nintendo Sound Clock: Alarmo

Na de Donkey Kong-onthullingen in de Direct gistermiddag, verschijnt vandaag een Donkey Kong-update voor de Alarmo. Dat betekent dat er aan de interactieve wekker van Nintendo zeven nieuwe wekscenes zijn toegevoegd uit Donkey Kong Bananza. Eén ervan is een deuntje gebaseerd op de Emerald Rush DLC. De update bevat ook een Donkey Kong-thema voor de interface van de klok. Wie de Nintendo Sound Clock: Alarmo op zijn of haar nachtkastje heeft staan, ziet vanzelf een envelopje rechtsboven in het display verschijnen. Dat is je cue om de nieuwe deuntjes te downloaden.

Deze toevoeging volgt op de van mei, waardoor de wekker vooral nieuwe features kreeg. De Alarmo heeft inmiddels aardig wat thema’s om uit te kiezen. Denk aan Samen naar Bellabelpark (Super Mario Bros. Wonder), Kirby en de Vergeten Wereld, Animal Crossing: New Horizons of Mario Kart 8. En niet te vergeten games zoals Super Mario Odyssey, Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 of Ring Fit Adventure.

Wat is jouw favoriete deuntje voor het opstaan?