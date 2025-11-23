Switch 2-versie Gear.Club Unlimited 3 heeft vertraging opgelopen

Eind augustus lieten we jullie weten dat Gear.Club Unlimited 3 in de winter van 2025 naar de Nintendo Switch 2 zou moeten komen. Helaas is inmiddels het bericht naar buiten gekomen dat het iets langer gaat duren voordat het spel verschijnt. Wanneer de game precies uitkomt is op dit moment nog onduidelijk, al is het waarschijnlijk dat deze titel net als de PlayStation-, Xbox- en PC-versies ergens in 2026 te spelen is op de Switch 2.

Gear.Club Unlimited is terug en beter dan ooit in de vorm van Gear.Club Unlimited 3! Deze nieuwe titel bevat twee omgevingen: eentje in de Middellandse Zee en de ander in de Japanse bergen. Tevens wordt er een gloednieuwe snelwegmodus geïntroduceerd waarin spelers door het drukke verkeer moeten rijden in volle snelheid. Verder kun je in maar liefst 40 gelicenseerde auto’s stappen en aan de slag gaan met de career mode. Ben jij er klaar voor om opnieuw over wegen te scheuren?