Etrange Overlord komt naar Nintendo Switch

Nadat enkele weken terug werd er een wereldwijde release voor Etrange Overlord aangekondigd. Wat we nog niet wisten, was naar welke platformen de game kwam, en wanneer. Inmiddels is er op de website van NIS America meer informatie te vinden: deze nieuwe game komt ook naar Nintendo Switch in Noord-Amerika en Europa. En wel op 26 maart 2026 – dezelfde datum als de Japanse release.

Étrange is de naam van het personage als wie je speelt – Étrange von Rosenburg om precies te zijn. Deze hertogsdochter wordt vals beschuldigd van de moord op de koning en daarop geëxecuteerd. Ze komt terecht in de hel en neemt zich voor om dan daar maar over te gaan heersen. Dit doet ze samen met een diverse groep die ze overal in de hel vandaan plukt. En dankzij multiplayer kun je het avontuur samen met je vrienden spelen. Deze action RPG introduceert bovendien een unieke mechanic: het revolving lane-principe. Hiermee bewegen items en power-ups zich voortduren door het level. En trouwens, hel klinkt misschien duister en serieus, maar Etrange Overlord belooft een flinke dosis humor, plezier en zelfs muzieknummers.

Etrange Overlord zal zowel digitaal als fysiek verkrijgbaar zijn.