Sla je slag met nieuwe merch van Metroid en meer in de My Nintendo Store

De My Nintendo Store heeft weer flink wat nieuwe producten toegevoegd de laatste tijd. Wij hebben hieronder een overzichtje van producten die recentelijk zijn toegevoegd. De meest opvallenden zijn de toevoegingen van merchandise van Metroid. Niet alleen brengen ze nieuwe merchandise naar Europa, het is ook voor het eerst dat Nintendo Store merchandise uit Japan zo snel overkomt. Deze producten verschijnen namelijk half december in Japan en dus komend jaar in Europa. Een perfecte manier om de lancering van Metroid Prime 4: Beyond te vieren!

Metroid Prime 4: Beyond

Andere Pre-orders:

Nu verkrijgbaar:

