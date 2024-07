Everdream Valley krijgt een fysieke release

Een releasedatum is nog niet bekend.

Everdream Valley, een game van de studio’s Mooneaters, Untold Tales en Varsaw Game Studios, krijgt na een digitale editie nu ook een fysieke release. Een releasedatum is nog niet bekend, maar de game zal fysiek uitkomen voor de Nintendo Switch en de PS5. Het is nog niet duidelijk of er een speciale editie zal verschijnen.

Everdream Valley is een leuk landbouwspel met een vleugje magie. Overdag werk je op de boerderij van je grootouders, verbouw je gewassen en verzorg je dieren. ’s Nachts beleef je magische dromen waarin je als verschillende dieren speciale uitdagingen aangaat. Er zijn veel verschillende dieren, zoals koeien, kippen en alpaca’s, die je moet verzorgen. Je hond helpt je met verschillende taken en je kunt ook een kat als hulp krijgen. Naast het werken op de boerderij kun je kamperen, vissen, koken, foto’s maken en meer. Alles wat je doet helpt om je boerderij mooier en beter te maken.

Ben jij meer een honden- of kattenmens? Laat het ons weten in de reacties!