Tiny Garden komt naar de Nintendo Switch dankzij succesvolle Kickstarter

Een nostalgisch tuinavontuur!

Tiny Garden is binnen één uur volledig gefinancierd op Kickstarter. Dankzij de steun van fans kan dit tuinierspel nu verder worden ontwikkeld. Hoewel er nog geen releasedatum is, kunnen we het spel binnenkort op de Nintendo Switch verwachten.

Met een doel van €5.000 op Kickstarter heeft Tiny Garden al meer dan €8.000 opgehaald! Terwijl de campagne nog een maand loopt. Dit laat zien hoeveel mensen geïnteresseerd zijn in het spel.

Tiny Garden combineert landbouw, puzzels en strategie in een speelgoedset uit de jaren 90. Spelers kunnen zaden planten, groenten kweken en deze ruilen voor nieuwe planten en items om hun tuin aan te passen. Het spel biedt een rustige ervaring zonder haast of verlies, ideaal voor wie wil genieten van een nostalgisch tuinavontuur.

Hoe ga jij je speelgoedset decoreren? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.