EXSTETRA Remaster verschijnt in september voor de Switch (2)

Een remaster van fantasy-RPG EXSTETRA is onderweg naar de Nintendo Switch, Switch 2 en de PlayStation 5. De pc-versie kwam gisteren overigens al uit, maar console-spelers moeten iets langer geduld hebben. Die versie verschijnt op 3 september laat ontwikkelaar FuRyu weten. Bekijk vooral onderstaande (Japanse) openingsbeelden om alvast een indruk te krijgen!

EXSTETRA werd oorspronkelijk in 2013 gelanceerd voor de PlayStation Vita en de Nintendo 3DS in Japan. Met de komst van de remaster gaat de game voor het eerst ook buiten Japan te spelen zijn. De titel is een fantasy-RPG waarin een kus de wereld redt. EXSTETRA speelt zich af in ‘Amazea’, een Tokio dat is samengesmolten met een andere wereld en gedoemd is te worden vernietigd. Het vertelt het verhaal van Ryoma, een middelbare scholier die opstaat als de uitverkoren redder. Als ‘Prisma’ is het zijn taak om het naderende einde van de wereld het hoofd te bieden. Ryoma is namelijk de enige die in staat is de energie die bekend staat als ‘EXS’ te absorberen door vijanden te verslaan. Maar onze protagonist kan deze krachtbron delen met de Prisma Knights, zijn bondgenoten. Een kust vormt de sleutel om de Knights wakker te maken zodat ze samen op avontuur kunnen. Lukt het jou om de wereld te redden?

Komt de EXSTETRA remaster op jouw lijstje?