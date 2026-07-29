Pixel Perfect-update Disney Dreamlight Valley nu te downloaden op de Switch (2)

Vorige week dinsdag werd de nieuwste aankomende update van Disney Dreamlight Valley aangekondigd. Gedurende die week kwam er steeds meer informatie over de update naar buiten, al wisten we al dat die op 29 september te downloaden zal zijn. Inmiddels is de update uit de lucht te halen en dus te downloaden op jouw Nintendo Switch of Nintendo Switch 2!

Maar wat brengt de Pixel Perfect-update eigenlijk allemaal met zich mee? Om te beginnen zul je met Vanellope moeten samenwerken om Ralph te verwelkomen door hem uit een arcadekast te redden. Dit doe je door het probleem bij de bron aan te pakken. Naast de nieuwe Realm en verhaallijn om, staat er ook weer een Star Path voor spelers klaar. Hier kunnen wederom speciale voorwerpen gekocht worden in de vorm van outfits, meubels en specifieke items voor jouw stad. Verder staan er nieuwe en terugkerende evenementen voor je klaar, wordt het makkelijker gemaakt om opnieuw te decoreren en kun je onder andere teleporteren naar jouw beste vrienden.

Wil je graag alles te weten komen over de Pixel Perfect-update? Neem dan hier een kijkje op de officiële website van deze titel of bekijk onderstaande trailer!