Remaster Croc 2: Kingdom of the Gobbos aangekondigd voor de Switch

In april vorig jaar kwam de remaster van Croc: Legend of the Gobbos uit voor o.a. de Nintendo Switch. Dit betrof een opgepoetste versie van het origineel dat in 1997 voor onder andere de Playstation verscheen. Argonaut Games laat nu weten dat ook het tweede deel uit 1999 – Croc 2: Kingdom of the Gobbos – de remaster-behandeling gaat krijgen! Wanneer we deze versie voor de Switch, PlayStation 4/5, X-box Series en pc mogen verwelkomen is helaas nog niet bekendgemaakt. Al lijkt het erop dat het ergens in het laatste kwartaal van dit jaar zal worden.

Croc 2: Kingdom of the Gobbos is een remaster van de originele 3D-platformgame met verbeterde graphics en een reeks verbeteringen die het spelgemak vergroten. In dit tweede deel vertrekt Croc naar het vasteland op zoek naar zijn lang verloren ouders. Zijn reis verandert echter in een confrontatie wanneer zijn aartsvijand, Baron Dante, door de Dantini’s tot leven wordt gewekt en wraak zweert. Crocs zoektocht voert hem door vier verschillende dorpen, waar hij gevangen Gobbos bevrijdt en het opneemt tegen een reeks Guardians, waaronder Soveena de Inktvis, wiens obsessie met Ginger Soda haar tot een geduchte tegenstander maakt.

Een volgende hoofdstuk komt eraan

Mike Arkin, mede-CEO van Argonaut Games, geeft in een persbericht aan: ‘We hebben er nooit een geheim van gemaakt dat als Croc het goed zou doen op de markt, het logische volgende project een remaster van Croc 2 zou zijn. De succesvolle terugkeer van Croc overtrof onze verwachtingen, en dat maakte de beslissing makkelijk. Croc 2 was oorspronkelijk gebouwd op een totaal andere engine dan Croc, wat een aantal eigen uitdagingen met zich meebracht voor de remaster. Maar het werk dat we in de beginfase hebben verricht om onze aanpak te valideren, heeft zijn vruchten afgeworpen.’

Jez San OBE, oprichter van Argonaut vult aan: ‘Croc 2 was altijd al het plan, nadat we zagen hoe fans de eerste remaster omarmden. Het is een waar genoegen om het volgende hoofdstuk in het verhaal van Croc naar de moderne platforms van vandaag te zien komen, en ik kan niet wachten tot zowel oude fans als nieuwe spelers het in glorieuze HD kunnen ervaren.’

Komt Croc 2 op jouw wensenlijstje? Geniet voor nu van de onderstaande aankondigingstrailer én lees vooral ook nog even onze review van de remaster van het eerste deel. Dit bood namelijk de nodige dosis nostalgie, dat belooft wat!