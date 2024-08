Extreem zeldzame Nintendo Playstation-controller geveild voor $35.000

Ooit hadden Nintendo en Sony plannen om samen een console te maken: de Nintendo PlayStation. Uiteindelijk kwam er van deze samenwerking niks tot stand en is er slechts een prototype van de console verschenen, welke uiterst zeldzame zijn. Gisteren werd een controller voor het zeldzame en zeer gewilde apparaat bij Heritage voor maar liefst $ 35.000 verkocht. Het is voor het eerst dat de controller afzonderlijk is verkocht zonder de bijbehorende console. Een aantal jaren terug werd de Nintendo PlayStation-prototypeconsole, compleet met controller, verkocht een bizar bedrag van $ 360.000.

Nintendo Playstation-prototypes zijn extreem zeldzaam, er zouden slechts 200 exemplaren gemaakt zijn. Bovendien zouden de prototypes na de mislukte samenwerking tussen Nintendo en Sony op een enkele na allemaal zijn vernietigd. Er zou slechts een prototypen zijn overgebleven en wellicht enkele controllers, waaronder dus deze.