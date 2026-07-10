Pokémon GO viert tiende verjaardag met enorme Mewtwo-raid op Times Square 

Wie zich de oorspronkelijke aankondigingstrailer van Pokémon GO nog herinnert, weet waarschijnlijk ook nog hoe ambitieus het slot daarvan was. In de trailer, die op 10 september 2015 verscheen, namen talloze spelers op Times Square in New York het op tegen Mewtwo. Tien jaar later is dat scenario werkelijkheid geworden. Ter ere van het tienjarig jubileum van Pokémon GO heeft The Pokémon Company het iconische moment uit de trailer nagemaakt. Daarbij werden meerdere billboards op Times Square overgenomen en kregen honderden aanwezige spelers de kans om een speciale versie van Mewtwo te vangen die alleen tijdens het evenement beschikbaar was.

Ook journalist Jordan Middler van de website Video Games Chronicle was aanwezig en legde het bijzondere moment vast in een korte video.

Ongeacht wat je tegenwoordig vind van Pokémon Go, is het bijzonder om te zien hoe een promotietrailer van jaren geleden nu daadwerkelijk tot leven is gebracht. Daarnaast zijn ook Mega Mewtwo X en Mega Mewtwo Y aan de game toegevoegd. Deze kunnen spelers tegenkomen via de nieuwe Super Mega Raids.

Pokémon GO verscheen oorspronkelijk rond de zomer van 2016 en groeide al snel uit tot één van de succesvolste mobiele games aller tijden. Wellicht ben jij toen ook weleens naar Kijkduin geweest om zeldzame Pokémon te vangen? De game bracht wereldwijd spelers samen, zorgde voor miljarden aan omzet en werd een belangrijk cultureel fenomeen. Met deze grote Mewtwo-raid op Times Square laat Pokémon GO zien dat de game, tien jaar later, nog altijd springlevend is.

Speel jij nog steeds Pokémon Go of ben jij van plan om de game deze zomer weer op te pakken? Laat het weten in de reacties! Bekijk hieronder nogmaals de originele trailer van de game om de oorspronkelijke belofte van deze Mewtwo raid te zien.