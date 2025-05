FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time krijgt Switch 2 Edition

We wisten al een tijdje dat Level 5 het spel Professor Layton and the New World of Steam naar de Nintendo Switch 2 gaat brengen middels een Switch 2 Edition. Echter bleef het tot vandaag nog de vraag of ditzelfde zou gebeuren met FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Gelukkig heeft het X-account van de gamereeks deze ochtend laten weten dat ook deze game een Switch 2 Edition gaat krijgen. Wanneer dit gaat gebeuren blijft nog even onduidelijk. Wel weten we dat de upgrade pack zorgt voor betere prestaties, een scherper uiterlijk en een algehele verbeterde speelervaring.

Hoewel de Europese prijs op dit moment nog niet naar buiten is gebracht, gaat de upgrade 300 Japanse yen kosten, wat neerkomt op €1,84. Kijk er alleen niet gek van op als de daadwerkelijke prijs in ons land een stukje hoger ligt. Of er nog een fysieke Nintendo Switch 2-versie van dit Fantasy Life-spel komt, is evenals onduidelijk.