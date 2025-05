Gex Trilogy komt 16 juni uit

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat Limited Run Games Gex Trilogy uit de doeken deed. In de tussentijd speelden wij de game op gamescom, waarover wij een preview schreven. En nu is er eindelijk nieuws over wanneer de game op de Nintendo Switch zal verschijnen. Op 16 juni 2025 zal Gex Trilogy uitkomen in de Nintendo eShop.

Naast een digitale editie zal er ook een fysieke versie verschijnen. Deze kan vanaf vandaag tot 6 juli gepre-orderd worden op de site van Limited Run Games. Er is zowel een standaard versie als een Classic Edition en Tail Time Edition. Meer over de verschillende versies kan je hier vinden. Of er ook een Europese fysieke release gaat zijn, is vooralsnog onbekend.

Kijk jij uit naar Gex Trilogy? Laat het ons weten in de reacties!