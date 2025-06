FANTASY LIFE i – The Girl Who Steals Time Nintendo Switch 2 launchtrailer

FANTASY LIFE i – The Girl Who Steals Time Nintendo Switch 2...

Ook voor de Switch 2 versie van FANTASY LIFE i – The Girl Who Steals Time is er een launchtrailer gedeeld. De game kende in mei al een vliegende start op de Switch 1. Maar sinds vandaag is ook de Switch 2-versie te verkrijgen. Mocht je de Switch versie al in je bezit hebben dan kun je voor €2,27 de upgrade pack voor de Switch 2 versie aanschaffen. Dit bied je verbeterde graphics en een soepelere speelervaring. Ook zijn de laadschermen korter.

Wist je trouwens al dat er dankzij het wereldwijde succes van deze game gratis downloadbare content aan zit te komen? Deze DLC getiteld ‘Update the World!’ gaat gratis beschikbaar zijn. Maar wanneer we de extra recepten en content mogen verwachten is nog niet duidelijk. De releasedatum voor de Update the World!-DLC wordt op een later moment bekendgemaakt. Uiteraard lees je het hier wanneer er een datum bekend is.

Heb jij FANTASY LIFE i – The Girl Who Steals Time al gespeeld of wachtte je bewust op deze Switch 2-versie? Laat het ons weten in de reacties!