De lancering van de Switch 2 volop in het nieuws in Nederland

Dat het voor ons gamers een belangrijke dag is mag duidelijk zijn. Maar ook voor de reguliere nieuwsmedia is de lancering van de Nintendo Switch 2 een nieuwswaardige gebeurtenis. Een rondje langs enkele bekende nieuwsmedia levert het volgende aan berichtgeving op:

NOS

Zo kopt de NOS dat voor Nintendo alles afhangt van het succes van de Switch 2. In het artikel is te lezen dat de kracht van Nintendo is om gamers steeds met iets nieuws te verrassen. Zo evolueerde de Game Boy in de DS. En werd gamen met de Wii niet zitten, maar juist staan en actief bewegen met een controller met bewegingssensor in je hand. Alleen lijkt de innovatie bij de Switch 2 een stuk minder te zijn schrijven ze. Want de nieuwe console die vandaag bij velen van ons bezorgd is, is in feite ‘slechts’ een krachtigere, verbeterde versie van de Switch. De vraag die in het NOS-artikel naar voren komt is of dat voldoende is om succesvol te blijven. Maar ja, dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over Nintendo’s misschien wel grootste troef: exclusieve games als Mario, Zelda of Pokémon. Voor veel mensen zijn deze games de reden om een Nintendo Switch (1 of 2) aan te schaffen.

RTL, Nu.nl en Hart van Nederland

RTL belicht de komst van de Switch 2 vanuit een ander oogpunt en wel die van de prijs van de console. Hun kop luidt: ‘Nintendo Switch 2 schreeuwend duur? Waarom de prijs omhoog is gegaan’. In het bericht wordt uiteengezet waarom de prijs van €470 eigenlijk best wel redelijk is. Denk aan ontwikkelkosten, het hogere prijskaartje van de technologische middelen die gebruikt worden en de opknapbeurt die de console heeft gekregen. Of valt er nog extra geld te verdienen aan de Switch 2? Daarover schrijven Hart van Nederland en Nu.nl. De Switch 2 staat namelijk nu al voor veel hogere prijzen op Marktplaats. En dat terwijl de spelcomputer nog gewoon te koop is in de winkel. De vraag is alleen hoe snel deze winkelvoorraad slinkt. Want de verkoop gaat hard. In het buitenland (VS en Japan) zorgt de lancering voor lange rijen bij winkels aldus Nu.nl.

