Vliegende start voor FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time

Op 21 mei verscheen het nieuwste deel uit de FANTASTY LIFE-reeks. Veel spelers keken al jaren uit naar deze game. Dat verklaart wellicht de vliegende start. Want binnen twee dagen na de release heeft FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time de eerste mijlpaal te pakken. Wereldwijd is de game al meer dan 500.000 keer verkocht. Dat maakte LEVEL-5 bekend op X:

Fantasy Life i has officially surpassed 500,000 copies sold worldwide! 🎉



To show our gratitude, we’re releasing a brand-new illustration!



This is just the beginning!

We hope you continue enjoying your cozy, one-of-a-kind slow Life in Reveria to the fullest!#FLi pic.twitter.com/eez9YoDRaE — FANTASY LIFE Series (@FANTASYLIFE_EN) May 24, 2025

Ook maakte ze hun plannen bekend voor nieuwe download content voor FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Deze DLC getiteld ‘Update the World!’ gaat gratis beschikbaar zijn. Maar wanneer we de extra recepten en content mogen verwachten is nog niet duidelijk. De releasedatum voor de Update the World!-DLC wordt op een later moment bekendgemaakt. Wel is op de officiële website van de game te lezen dat deze DLC er komt vanwege ‘het wereldwijde succes van het spel en de warme steun van spelers over de hele wereld’. Ook is er een Switch-2 Edition van de game in aantocht. Mocht je daar meer over willen weten, lees dan dit artikel van ons.

Ben jij al aan de slag gegaan met het nieuwste deel uit de FANTASY LIFE-reeks? Laat het ons weten, wij zijn erg benieuwd!