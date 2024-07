[Review] B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA – Muzikaal genieten

Maak kennis met B-Project en ontdek in onze review of deze popidolen de moeite waard zijn!

B-Project doet zeer waarschijnlijk geen belletje rinkelen. Deze groep met virtuele popsterren heeft anders al best een indrukwekkende geschiedenis. Met liedjes, manga, een anime en meer weet B-Project de harten van mensen te veroveren. Op 15 juli 2024 verschijnt eindelijk de game B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA in het Westen, nadat deze al langer te koop was in Japan.

Een kleine disclaimer voor otome-fans: hoewel B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA er op het eerste gezicht uitziet als een otome met al die knappe mannen, is dat het niet. Het is een joseimuke; een game gericht op een vrouwelijk publiek. Romantiek speelt dus geen rol in deze game, waardoor het niet onder otome valt. Ga daarom niet deze game in met het idee te eindigen met een van de mannen, want dat is niet het doel van deze game.

Werken met de sterren van B-Project

In de game kunnen zowel fans van de groep als nieuwkomers genieten van de perikelen van de popsterren. Je kruipt namelijk in de huid van de A&R, oftewel artistiek leider, en werkt nauw samen met de veertien leden. B-Project is echter niet slechts één groep. Het bestaat uit de vier popgroepen: KiLLER KiNG, Kitakore, MooNs en THRIVE. Ze treden zowel gezamenlijk als in hun eigen groep op.

En jij moet ze begeleiden. Niet alleen met hun professionele carrière, maar ook vaak genoeg met privézaken. Ze hebben allemaal zo hun eigen karakter en verleden, waardoor ze allemaal uniek aanvoelen. Op voorhand had ik niet verwacht dat ze dat nog goed uit zouden kunnen werken, maar wat mij betreft is het geslaagd. Daarnaast denk ik nog vaak aan de muziek. Vooral het introliedje is ontzettend ‘catchy’.

Niet veel te veel mannen?

Met veertien mannen is het alleen nogal druk. In het begin vliegen de namen om je oren en is het moeilijk om ze uit elkaar te houden. En dan al helemaal als ze ook nog één van de popgroepnamen noemen en je vergeten bent wie ook alweer in die groep zaten, dan voel je je helemaal verloren. Naarmate de tijd vordert leer je ze stuk voor stuk beter kennen, waardoor dat gevoel geleidelijk wegebt.

Zoals eerder gezegd, draait de game niet om romantiek. En toch voelt het soms haast wel zo. Dat komt doordat je zo met de mannen mee gaat leven dat je gevoel van liefde ervaart alsof het je beste vrienden zijn. Je hebt er natuurlijk zo hard voor moeten werken om een succes te maken van B-Project. Dan is het niet gek dat er een gevoel van saamhorigheid ontstaat. Ook zorgde dit ervoor dat de game mij van begin tot eind wist te boeien.

Welke keuzes maak jij?

B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA speelt als een interactief boek, wat betekent dat het bijna alleen maar lezen is. Net als in de echte wereld heb je de beschikking over een telefoon. Daarom ontvang je regelmatig berichtjes via Join, belletjes en voicemails. Deze moet je op tijd bekijken en waar nodig beantwoorden, want anders gaat het moment voorbij. Afhankelijk van je antwoorden en keuzes kom je in een bepaalde route terecht. Er is na de proloog al een duidelijke tweesplitsing in het verhaal. Om die reden is het aan te raden om de game vaker te spelen of strategisch savefiles te maken, zodat je beide routes kunt ervaren. Bovendien heeft elk idool zijn eigen einde. Dat maakt dat je genoeg te ontdekken hebt als je echt alles wilt ervaren.

Helaas ook mindere punten

Opvallend vond ik dat er soms korte laadschermen waren tijdens de wisseling naar een nieuwe locatie. Dat is iets wat ik niet gewend bent van visual novels. Daarbij duurde het af en toe even voor een nieuwe tekst verscheen. Net alsof het een beetje haperde. Daarentegen voelen de personages zeer dynamisch. Ze bewegen licht tijdens het praten en voelen totaal niet statisch.

Als laatste wil ik het lettertype aanstippen. Normaal zeur ik niet snel daarover, maar nu wel. Afhankelijk van hoeveel tekst ze op het scherm moesten proppen, is het lettertype groot of klein. Op onderstaande afbeeldingen is het verschil duidelijk te zien. Het grote lettertype was heerlijk leesbaar in handheldstijl. Maar dat kleine … dat was geen pretje. Het is net te klein om lekker leesbaar te zijn. Ik begrijp waarom ze deze keuze hebben gemaakt, maar ik had liever gezien dat ze het over meerdere tekstbalken hadden verspreid.

Conclusie

B-PROJECT RYUSEI*FANTASIA weet een interessant verhaal neer te zetten rond de sterren in B-Project. Met voldoende mogelijkheden tot interactie via de virtuele telefoon voelt het alsof je het zelf bent die de mannen begeleidt. Al met al weet deze joseimuke te overtuigen. Zelfs met de nadelen van te klein lettertype bij vlagen en een te lange pauze tot de volgende tekst, blijft de game een aanrader. En dan vooral een aanrader voor het vrouwelijke publiek dat wel zin heeft in een stel popidolen om te begeleiden.

+ Vermakelijke verhaal

+ Je gaat je verbonden voelen met de leden van B-Project

+ Personages voelen dynamisch aan

+ Heerlijke muziek – Te klein lettertype wanneer er te veel tekst tegelijk getoond moet worden

– Soms duurt het te lang voor de volgende tekst verschijnt



.

DN-score: 7,3